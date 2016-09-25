

세금도둑잡아라, 투명사회를 위한 정보공개센터, 함께하는 시민행동 주최로 16일 오전 경기도 과천정부청사 고위공직자범죄수사처(공수처) 민원실 앞에서 열린 '심우정 전 검찰총장 특활비 지출 의혹 수사의뢰 기자회견'에서 참석자들이 수사의뢰 취지와 이유에 대해 설명하고 있다.



기자회견 참석자들은 "심우정 전 검찰총장은 내란(비상계엄) 당일과 직후에 해당하는 2024년 12월 3일부터 6일까지 3억 4200만 원의 특수활동비를 집중적으로 사용하였다"며 "이는 매우 이례적인 집행으로 '기밀유지가 필요한 수사활동 및 정보수집활동'에만 사용해야 할 특수활동비가 용도에 맞게 사용되었는지 수사가 필요한 상황"이라고 지적했다.



또한 이들은 "심우정 전 검찰총장은 2024년 12월 한달 동안 무려 7억 4541만 원의 특수활동비를 사용했는데, 이는 평균적인 월별 사용액(3억 3000여만 원)의 2배가 넘는 것으로, 기밀수사와 무관하게 연말에 남은 특수활동비를 몰아서 쓴 것이 아닌가라는 의혹도 제기되고 있다"며 이에 대해서도 수사가 필요하다고 강조한 뒤 공수처에 수사의뢰서를 접수했다.



