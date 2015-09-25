큰사진보기 [오마이포토] "한미일 다영역 군사훈련 프리덤에지 중단하라" ⓒ 유성호



자주통일평화연대 소속 회원들이 15일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 기자회견을 열어 한미일다영역군사연습 '프리덤에지'(Freedom Edge) 중단을 촉구하고 있다.



이날 이들은 오는 15일부터 19일까지 제주 동남방공해상에서 실시하는 한미일 다영역군사연습 '프리덤에지'(Freedom Edge)에 대해 "한미일 군사협력 공고화, 한미일군사훈련의 정례화는 감옥에 있는 윤석열이 미국의 대중국 봉쇄 동참을 위한 돌격대를 자처하며 미국에 약속한 것이다"라며 "이는 한반도를 미국의 전쟁기지로 내어주며 국민의 안전과 평화, 경제적 이익, 주권을 심각히 훼손시킬 우려가 있는 것으로 이재명 정부가 국익과 민생 회복을 최우선 과제로 삼고 있다면 윤석열 정부의 한미일 군사협력 정책을 계승할 것이 아니라 과감히 한미일연합연습 프리덤에지 중단을 선언해야 한다"고 촉구했다.





"한미일 다영역 군사훈련 프리덤에지 중단하라" ⓒ 유성호 관련영상보기



기자회견에 참석한 전지예 평화주권행동 평화너머 공동대표는 "도대체 우리가 미국 중심의 자유진영에 서서, 한미일 군사훈련을 통해 얻을 게 무엇이냐"라며 "오히려 우리가 미국 따라 대중국 봉쇄 군사훈련을 강행할수록 주한미군이 위치한 미군기지만 공격받을 가능성이 커진다"라고 지적했다.



전 공동대표는 트럼프 정권을 향해 "국방비 인상하라고 주권침해, 공장 지어달래서 지었더니 노동자 체포구금, 평택을 소유하겠다, 한국은 항공모함이다 등 망언 망동이 이어지고 있다"라며 "도대체 이따위 관계가 동맹인지, 이따위 동맹을 위해 우리가 목숨과 주권을 걸고 군사훈련을 해야 하는지 모르겠다"라고 말했다.



이어 그는 "진짜 이재명 정부가 한반도의 평화를 원한다면 위험천만한 한미-한미일 군사훈련부터 중단하라"고 촉구했다.





