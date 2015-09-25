큰사진보기 [오마이포토] SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 ⓒ 이정민



민생경제연구소, 서울YMCA 시민중계실, 참여연대 민생희망본부, 한국소비자연맹, 민주노총 공공운수노조, 민주노총 공공운수노조 방송통신협의회 공동주최로 15일 오전 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 앞에서 열린 'SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 소비자 시민단체 공동기자회견'에서 참석자들이 "▲이통사의 제대로 된 책임과 통신보안 강화 ▲정부 국회의 철저한 조사와 제재, 재발방지 대책 마련 ▲개인정보 유출 피해자에 대한 실효성 있는 피해구제" 등을 촉구하고 있다.



기자회견 참석자들은 "SK텔레콤과 KT는 각각 이동통신과 유선통신 분야의 1위 사업자이자 기간통신사업자로서 그 책임을 통감하기는 커녕 생색내기 보상, 말 바꾸기, 피해 규모 축소 시도 등 당장의 책임을 모면하기 위해 급급한 상황"이라며 "특히 SK텔레콤과 KT는 개인정보 유출 피해자들에게 소극적인 유출내역 통보, 개인정보 유출 사실 늑장 신고 등을 통해 피해를 더욱 확산시키고 전국민을 더 큰 혼란에 빠뜨리고 있다"고 지적했다.



이들은 "보상안 또한 이통사의 귀책에 따른 계약해지인만큼 위약금 면제가 너무나도 당연함에도 분쟁조정위원회의 직권조정결정에도 불응하며 피해구제에 소극적인 모습을 보이고 있다"며 "이 과정에서 정부 또한 이상징후가 없다는 이통사의 자체조사에 의존하다가 뒤늦게 조사에 나서고, 국민 법감정에 맞지 않는 턱없이 낮은 과징금 처분, 공동소송을 제기한 피해자들을 향해 이통사의 배째라 식의 행태를 방치하는 등 국민을 보호해야 할 정부로서의 역할을 제대로 하지 못하고 있다"고 비판하고 이통사와 정부에 해킹 사태의 해결을 요구했다.





큰사진보기 SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 민생경제연구소, 서울YMCA 시민중계실, 참여연대 민생희망본부, 한국소비자연맹, 민주노총 공공운수노조, 민주노총 공공운수노조 방송통신협의회 공동주최로 15일 오전 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 앞에서 열린 'SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 소비자 시민단체 공동기자회견'에서 참석자들이 "▲이통사의 제대로 된 책임과 통신보안 강화 ▲정부 국회의 철저한 조사와 제재, 재발방지 대책 마련 ▲개인정보 유출 피해자에 대한 실효성 있는 피해구제" 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 민생경제연구소, 서울YMCA 시민중계실, 참여연대 민생희망본부, 한국소비자연맹, 민주노총 공공운수노조, 민주노총 공공운수노조 방송통신협의회 공동주최로 15일 오전 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 앞에서 열린 'SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 소비자 시민단체 공동기자회견'에서 참석자들이 "▲이통사의 제대로 된 책임과 통신보안 강화 ▲정부 국회의 철저한 조사와 제재, 재발방지 대책 마련 ▲개인정보 유출 피해자에 대한 실효성 있는 피해구제" 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 민생경제연구소, 서울YMCA 시민중계실, 참여연대 민생희망본부, 한국소비자연맹, 민주노총 공공운수노조, 민주노총 공공운수노조 방송통신협의회 공동주최로 15일 오전 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 앞에서 열린 'SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 소비자 시민단체 공동기자회견'에서 참석자들이 "▲이통사의 제대로 된 책임과 통신보안 강화 ▲정부 국회의 철저한 조사와 제재, 재발방지 대책 마련 ▲개인정보 유출 피해자에 대한 실효성 있는 피해구제" 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 민생경제연구소, 서울YMCA 시민중계실, 참여연대 민생희망본부, 한국소비자연맹, 민주노총 공공운수노조, 민주노총 공공운수노조 방송통신협의회 공동주최로 15일 오전 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 앞에서 열린 'SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 소비자 시민단체 공동기자회견'에서 참석자들이 "▲이통사의 제대로 된 책임과 통신보안 강화 ▲정부 국회의 철저한 조사와 제재, 재발방지 대책 마련 ▲개인정보 유출 피해자에 대한 실효성 있는 피해구제" 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 민생경제연구소, 서울YMCA 시민중계실, 참여연대 민생희망본부, 한국소비자연맹, 민주노총 공공운수노조, 민주노총 공공운수노조 방송통신협의회 공동주최로 15일 오전 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 앞에서 열린 'SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 소비자 시민단체 공동기자회견'에서 참석자들이 "▲이통사의 제대로 된 책임과 통신보안 강화 ▲정부 국회의 철저한 조사와 제재, 재발방지 대책 마련 ▲개인정보 유출 피해자에 대한 실효성 있는 피해구제" 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 민생경제연구소, 서울YMCA 시민중계실, 참여연대 민생희망본부, 한국소비자연맹, 민주노총 공공운수노조, 민주노총 공공운수노조 방송통신협의회 공동주최로 15일 오전 서울 종로구 KT 광화문 빌딩 앞에서 열린 'SKT 유심정보 유출, KT 소액결제 사태 해결 촉구 소비자 시민단체 공동기자회견'에서 참석자들이 "▲이통사의 제대로 된 책임과 통신보안 강화 ▲정부 국회의 철저한 조사와 제재, 재발방지 대책 마련 ▲개인정보 유출 피해자에 대한 실효성 있는 피해구제" 등을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기