체포동의안이 가결돼 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞두고 있는 권성동 국민의힘 의원이 12일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 '야당탄압 독재정치 규탄대회'에 참석해 김민수 최고위원의 발언을 듣던 중 엷은 미소를 띠고 있다. 불법 정치자금 수수 혐의로 민중기 특별검사팀이 구속영장을 청구한 권 의원 체포동의안은 11일 국회 본회의에서 재석 177명 중 찬성 173표, 반대 1표, 기권 1표, 무효 2표로 가결 처리됐다. 권 의원은 다음 주 초 영장실질심사를 받을 것으로 보인다.

영장심사 앞둔 권성동 의원 체포동의안이 가결돼 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 앞두고 있는 권성동 국민의힘 의원이 12일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 야당탄압 독재정치 규탄대회에 참석해 김민수 최고위원의 발언을 듣던 중 엷은 미소를 띠고 있다. 불법 정치자금 수수 혐의로 민중기 특별검사팀이 구속영장을 청구한 권 의원 체포동의안은 11일 국회 본회의에서 재석 177명 중 찬성 173표, 반대 1표, 기권 1표, 무효 2표로 가결 처리됐다. 권 의원은 다음 주 초 영장실질심사를 받을 것으로 보인다. 가운데 아래는 추경호 의원. ⓒ 남소연