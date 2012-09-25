큰사진보기 [오마이포토] 국힘 규탄대회에 등장한 성조기와 '스탑 더 스틸' ⓒ 남소연



국민의힘이 12일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 연 야당탄압 독재정치 규탄대회에서 일부 참가자들이 '부정선거 발본색원' '스탑 더 스틸(STOP THE STEAL)' 문구와 함께 태극기와 성조기를 흔들고 있다.





큰사진보기 성조기 등장한 국힘 규탄대회 국민의힘이 12일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 연 야당탄압 독재정치 규탄대회에서 일부 참가자들이 태극기와 성조기를 흔들고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국힘 규탄대회에 등장한 '윤 어게인' 국민의힘이 12일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 연 야당탄압 독재정치 규탄대회에서 일부 참가자들이 '윤 어게인(YOON AGAIN)' 펼침막을 흔들고 있다. ⓒ 남소연







