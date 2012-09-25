[오마이포토] 성조기, '스탑더스틸', '윤어게인' 등장한 국힘 규탄대회

등록25.09.12 15:31 수정 25.09.12 15:31 남소연(newmoon)
원고료로 응원하기

[오마이포토] 국힘 규탄대회에 등장한 성조기와 '스탑 더 스틸' ⓒ 남소연


국민의힘이 12일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 연 야당탄압 독재정치 규탄대회에서 일부 참가자들이 '부정선거 발본색원' '스탑 더 스틸(STOP THE STEAL)' 문구와 함께 태극기와 성조기를 흔들고 있다.

성조기 등장한 국힘 규탄대회 국민의힘이 12일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 연 야당탄압 독재정치 규탄대회에서 일부 참가자들이 태극기와 성조기를 흔들고 있다. ⓒ 남소연


성조기 등장한 국힘 규탄대회 국민의힘이 12일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 연 야당탄압 독재정치 규탄대회에서 일부 참가자들이 태극기와 성조기를 흔들고 있다. ⓒ 남소연


국힘 규탄대회에 등장한 '윤 어게인' 국민의힘이 12일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 연 야당탄압 독재정치 규탄대회에서 일부 참가자들이 '윤 어게인(YOON AGAIN)' 펼침막을 흔들고 있다. ⓒ 남소연



댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독

ⓒ Ohmynews