노동인권실현을 위한 노무사모임, 민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회, 민주주의법학연구회, 법률원(민주노총·금속노조·공공운수노조·서비스연맹), 전국불안정노동철폐연대 법률위원회 주최로 12일 오전 서울 마포구 MBC 앞 오요안나 어머니 단식 농성장에서 열린 '오요안나 1주기 문제 해결 및 재발 방지 대책 촉구를 위한 법률가단체 공동 긴급 기자회견'에서 법률가들이 'MBC의 근본적인 문제해결 및 재발방지 방안 마련'을 촉구하고 있다.



기자회견에 참석한 변호사와 노무사 등은 공식사과 및 재발방지 입장 표명, 명예사원증 수여, 사내 추모공간 마련, 기상캐스터 정규직화, MBC 내 비정규직 프리랜서 전수조사 등의 유가족 요구를 수용할 것을 촉구하고 긴급 연서명문을 발표했다.



이들은 "노동부 특별근로감독 결과에 기대어 오요안나 기상캐스터의 노동자성을 인정하지 않는 MBC를 규탄한다"며 방송사들의 만연한 비정규직 및 프리랜서 위장 문제를 지적하고 유사한 문제가 재발하지 않도록 MBC에 근본적인 문제해결 및 재발방지 방안 마련을 촉구했다.





