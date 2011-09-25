큰사진보기 [오마이포토] 의도적 노출? 권성동 '가'가 보이게 ⓒ 남소연





불법 정치자금 수수 혐의로 민중기 특별검사팀이 구속영장을 청구한 권성동 국민의힘 의원이 11일 국회 본회의에서 자신에 대한 체포동의안 표결에 참여해 찬성한다는 의미의 '가'가 보이게 적힌 투표용지를 투표함에 넣고 있다.



국회는 이날 본회의에서 권 의원 체포동의안을 재석 177명 중 찬성 173표, 반대 1표, 기권 1표, 무효 2표로 가결 처리했다.





큰사진보기 체포동의안 표결에도 참여한 권성동 불법 정치자금 수수 혐의로 민중기 특별검사팀이 구속영장을 청구한 권성동 국민의힘 의원이 11일 국회 본회의에서 자신에 대한 체포동의안 표결에 참여해 투표용지를 들고 투표함으로 향하고 있다. ⓒ 남소연





