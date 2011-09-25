큰사진보기 [오마이포토] '심기불편' 김병기 ⓒ 남소연



여야 원내대표가 내란·김건희·순직 해병 등 3대 특검의 수사 기간을 연장하지 않는 내용의 합의안을 냈지만, 여당 내부 반발로 하루 만에 무산된 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에 들어서는 김병기 더불어민주당 원내대표의 표정이 굳어 있다.





