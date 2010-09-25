큰사진보기 [오마이포토] '10.29 이태원 참사 ‘2차 가해’ 김미나 창원시의원에 대한 손해배상 소송 선고 기자회견 ⓒ 이정민



10.29이태원참사 유가족협의회과 10.29 이태원 참사 시민대책회의가 10일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 '10.29 이태원 참사 '2차 가해' 김미나 창원시의원에 대한 손해배상 소송 선고 기자회견'을 하고 있다.



유가족들은 김미나 창원시의원이 2022년 12월 11일과 12일 사회관계망서비스를 통해 재난참사 피해자에 대한 혐오표현을 사용했다며 모욕과 허위사실 적시 명예훼손으로 고소한 바 있다.



서울중앙지법 민사912단독 이선희 부장판사는 10일 10·29 이태원 참사 유가족 등 150명이 김 의원을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소로 판결했다.





큰사진보기 '10.29 이태원 참사 ‘2차 가해’ 김미나 창원시의원에 대한 손해배상 소송 선고 기자회견 10.29이태원참사 유가족협의회과 10.29 이태원 참사 시민대책회의 주최로 10일 오후 서울 서초구 서울중앙지법 앞에서 열린 '10.29 이태원 참사 ‘2차 가해’ 김미나 창원시의원에 대한 손해배상 소송 선고 기자회견'에서 유가족인 정미라씨(이지현 어머니, 10.29이태원참사 유가족협의회 부위원장)가 발언을 하고 있다. ⓒ 이정민

