큰사진보기 [오마이포토] '세계 1등 삼성 반도체' 정청래 대표가 작성한 방명록 ⓒ 남소연



정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 작성한 방명록.





큰사진보기 정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 방명록을 작성하고 있다. 오른쪽은 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장). ⓒ 남소연





큰사진보기 정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)의 안내를 받으며 들어서고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)의 안내를 받으며 들어서고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)를 비롯한 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 반도체산업 발전을 위한 현장 간담회를 하고 있다. 왼쪽 맞은 편은 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장). ⓒ 남소연









추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기