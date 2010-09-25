[오마이포토] '세계 1등 삼성 반도체' 정청래 대표가 작성한 방명록 ⓒ 남소연
정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 작성한 방명록.
정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 방명록을 작성하고 있다. 오른쪽은 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장). ⓒ 남소연
정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)의 안내를 받으며 들어서고 있다. ⓒ 남소연
정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)의 안내를 받으며 들어서고 있다. ⓒ 남소연
정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장)를 비롯한 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 남소연
정청래 더불어민주당 대표가 10일 경기 평택시 삼성전자 팽택캠퍼스를 방문해 반도체산업 발전을 위한 현장 간담회를 하고 있다. 왼쪽 맞은 편은 전영현 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장). ⓒ 남소연
