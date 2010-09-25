[오마이포토] 신범철 전 국방부차관, 피의자로 출석 ⓒ 이정민
신범철 전 국방부차관이 9일 오전 서울 서초구 순직해병 특검에 수사외압 관련 직권남용 권리행사방해 주요 피의자로 출석하고 있다.
신범철 전 국방부차관, 피의자로 출석 신범철 전 국방부차관이 9일 오전 서울 서초구 순직해병 특검에 수사외압 관련 직권남용 권리행사방해 주요 피의자로 출석하고 있다. ⓒ 이정민
신범철 전 국방부차관, 피의자로 출석 신범철 전 국방부차관이 9일 오전 서울 서초구 순직해병 특검에 수사외압 관련 직권남용 권리행사방해 주요 피의자로 출석하고 있다. ⓒ 이정민
신범철 전 국방부차관, 피의자로 출석 신범철 전 국방부차관이 9일 오전 서울 서초구 순직해병 특검에 수사외압 관련 직권남용 권리행사방해 주요 피의자로 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민
신범철 전 국방부차관, 피의자로 출석 신범철 전 국방부차관이 9일 오전 서울 서초구 순직해병 특검에 수사외압 관련 직권남용 권리행사방해 주요 피의자로 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민
신범철 전 국방부차관, 피의자로 출석 신범철 전 국방부차관이 9일 오전 서울 서초구 순직해병 특검에 수사외압 관련 직권남용 권리행사방해 주요 피의자로 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민
신범철 전 국방부차관, 피의자로 출석 신범철 전 국방부차관이 9일 오전 서울 서초구 순직해병 특검에 수사외압 관련 직권남용 권리행사방해 주요 피의자로 출석하며 기자의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민
신범철 전 국방부차관, 피의자로 출석 신범철 전 국방부차관이 9일 오전 서울 서초구 순직해병 특검에 수사외압 관련 직권남용 권리행사방해 주요 피의자로 출석하며 기자의 질문을 듣고 있다. ⓒ 이정민
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고