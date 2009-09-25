큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



지난 8월 30일 이재명 대통령 지시로 강원도 강릉 지역에 사상 첫 자연재난(가뭄) 재난사태가 선포되었다. 이후 가뭄이 해소되지 않고 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 연일 최저치를 기록하는 가운데, 9일 오후 소방차, 군급수차, 군헬기 등이 동원되어 오봉저수지에 물을 붓고 있다.





