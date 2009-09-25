[오마이포토] ⓒ 권우성
지난 8월 30일 이재명 대통령 지시로 강원도 강릉 지역에 사상 첫 자연재난(가뭄) 재난사태가 선포되었다. 이후 가뭄이 해소되지 않고 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 연일 최저치를 기록하는 가운데, 9일 오후 소방차, 군급수차, 군헬기 등이 동원되어 오봉저수지에 물을 붓고 있다.
지난 8월 30일 이재명 대통령 지시로 강원도 강릉 지역에 사상 첫 자연재난(가뭄) 재난사태가 선포되었다. 이후 가뭄이 해소되지 않고 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 연일 최저치를 기록하는 가운데, 9일 오후 소방차, 군급수차, 군헬기 등이 동원되어 오봉저수지에 물을 붓고 있다. ⓒ 권우성
