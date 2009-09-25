큰사진보기 [오마이포토] MBC-YTN 탄압 김건희특검 고발장 제출 ⓒ 이정민



언론장악저지공동행동 주최로 9일 오전 서울 종로구 김건희 특검 사무실 앞에서 열린 'MBC-YTN 탄압 김건희특검 고발장 제출 기자회견'에서 참석자들이 "윤석열 정권 '언론장악' 음모의 몸통 수사"를 촉구하고 있다.



언론노동자들은 "MBC와 YTN을 향한 무도한 폭거는 3년 내내 민주주의와 헌정질서를 유린하고 짓밟아온 윤석열-김건희 정권의 죄상이 가장 노골적으로 드러난 대목 가운데 하나임이 분명하다"며 "언론 장악 음모의 진실을 낱낱이 밝히고 정의를 바로 세우기 위해 특검의 철저하고 성역 없는 수사를 강력히 촉구한다"고 밝혔다.





큰사진보기 MBC-YTN 탄압 김건희특검 고발장 제출 언론장악저지공동행동 주최로 9일 오전 서울 종로구 김건희 특검 사무실 앞에서 열린 'MBC-YTN 탄압 김건희특검 고발장 제출 기자회견'에서 참석자들이 "윤석열 정권 '언론장악' 음모의 몸통 수사"를 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

