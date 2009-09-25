큰사진보기 [오마이포토] 한국 노동자 폭력적 인권유린 미 트럼프 정부 규탄 ⓒ 이정민



자주통일평화연대, 전국민중행동, 전국민주노동조합총연맹, 트럼프위협저지공동행동 공동주최로 9일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 열린 '굴욕적 대미투자 강요·한국 노동자 폭력적 인권유린 미 트럼프 정부 규탄 기자회견'에서 참석자들이 "미 트럼프 정부가 한국에 대규모 대미 투자를 강요한 것도 모자라, 한국 노동자들의 인권까지 폭력적으로 유린했다"며 미국 정부를 규탄하고 있다.



기자회견 참석자들은 "한국은 수천 억 달러를 쏟아붓고도 우리 노동자의 안전과 기본적인 권리조차 보장받지 못하는 상황에 내몰렸다"며 "트럼프는 동맹이라는 미명하에, 한국을 수탈할 궁리에만 빠져있는 것이다"라고 개탄하고 소름끼치도록 불편한 한미동맹의 민낯이라고 강조했다.



이들은 "이 모든 상황의 원인이 기형적이고 불평등한 종속적 한미동맹에 있음을 너무도 잘 알고 있다"며 "우리를 계속해서 하청 국가, 착취와 수탈의 대상으로 여긴다면, 분노한 이 땅의 노동자와 민중은 결코 좌시하지 않을 것"이라고 경고했다.





큰사진보기 한국 노동자 폭력적 인권유린 미 트럼프 정부 규탄 민주노총 양경수 위원장이 9일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 이정민

