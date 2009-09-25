[오마이포토] 정청래 "국힘, 내란 단절 못하면 정당해산 심판 대상" ⓒ 남소연
정청래 더불어민주당 대표가 9일 교섭단체 대표연설에 나서, 국민의힘을 향해 "이번에 내란세력과 단절하지 못 하면 위헌정당 해산 심판의 대상이 될지도 모른다. 명심하라"고 말하고 있다.
정 대표는 이날 연설에서 국민의힘을 향해 "내란과 절연하라. 내란의 늪에서 빠져나오라"며 "국민들에게 '우리가 잘못했다'고 진정 어린 사과를 하라"고 촉구했다.
