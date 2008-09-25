[관련기사]

프랑스 미술관인 퐁피두센터의 부산 분관 건립 계획을 놓고, 지역의 문화예술·시민사회 단체의 반발이 계속되는 모양새다. 광역의회의 재심사를 하루 앞둔 8일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 기자회견을 연 '이기대난개발 퐁피두분관 반대대책위원회'는 "기획재경위가 안건을 부결해야 한다"고 요구했다.이는 시의회 기재위가 지난 3일 퐁피두센터 부산 분관 건립 등을 포함한 공유재산관리계획안 심사를 한차례 보류한 뒤 9일 다시 회의를 열겠다고 예고한 데 따른 것이다. 기재위는 사업 추진 필요성과 증액 사유 등을 지적하며 충분한 설명이 필요하다고 단서를 달았다. 그러나 여기서 그칠 게 아니라 사업 자체를 막아야 한다는 게 대책위의 주장이다.미술계 원로인 옥영식 평론가는 수십억 원의 적자가 예상돼 혈세 낭비가 우려된다며 "오류가 상당한 계획안을 통과시킨다면 이는 부산 문화사의 중대한 과오로 기록될 것"이라고 비판했다. 동시에 그는 "퐁피두 분관은 프랑스 한 미술관의 대리점, 전시시설일 뿐"이라며 박형준 부산시장의 세계적 미술관 유치 공약 실현 노력을 부정했다.설명회 등 시민·전문가 의견 수렴을 거쳐 사업을 추진 중이며, 환경 훼손도 없다는 부산시의 해명에 대해서도 참석자들은 "동의하기 어렵다"라고 목청을 키웠다. '공론화 부족', '협약 내용 비공개', '이기대 생태계 파괴 논란' 등의 문제를 제기한 남송우 고신대 석좌교수와 양미숙 부산참여연대 사무처장 등은 "이제 시의회가 반대를 분명히 할 때"라고 결단을 촉구했다.