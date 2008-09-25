큰사진보기 [오마이포토] 고진수를 땅으로! ⓒ 이정민



너머서울, 서울민중행동, 서울시국회의, 서비스연맹 관광레저산업노조, 조계종 사회연대위원회, 서울지역대학인권연합동아리 등 전국 400여 시민사회단체, 노동조합 및 시민들이 8일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 '세종호텔 문제 해결을 촉구하는 시민사회·노동조합·시민 연대 기자회견'을 열어 세종호텔 문제해결을 촉구하며 비행기를 날리는 퍼포먼스를 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "9월 12일, 3년 9개월 만에 처음으로 세종호텔 문제해결을 위한 노사교섭이 열릴 예정이다"라며 "대양학원 이사회의 모든 권한을 위임받은 세종호텔 오세인 대표는 이번 교섭에 성실하게 임해야 할 것"이라고 요구했다.



이들은 또한 "노동자, 시민들이 만든 조기대선으로 세워진 정부의 대통령은 누구의 편에 서야 하는가?"라고 묻고 "이재명 대통령은 광장의 요구를 책임지고 해결할 의무가 있으며, 사회대개혁을 말했던 스스로의 약속을 지켜야 한다. 또한 대양학원과 세종호텔이 사회적 윤리적 책임감을 가지고 교섭에 임할 수 있게 전방위적인 노력을 기울여야 한다"고 강조했다.





큰사진보기 고진수를 땅으로! 너머서울, 서울민중행동, 서울시국회의, 서비스연맹 관광레저산업노조, 조계종 사회연대위원회, 서울지역대학인권연합동아리 등 전국 400여 시민사회단체, 노동조합 및 시민들이 8일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 '세종호텔 문제 해결을 촉구하는 시민사회·노동조합·시민 연대 기자회견'을 열어 세종호텔 문제해결을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

