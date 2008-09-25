[오마이포토] 이재명 취임 100일, 비정규직 노동자 대책 수립 촉구 ⓒ 이정민
공공운수노조 비정규직 노동자들이 8일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 '공공운수노조 비정규직 노동자들이 이재명 100일에 요구한다! 비정규직 노동자 대책 수립 촉구 기자회견'을 열어 비정규직 대책 수립을 요구하고 있다.
기자회견에 참석한 노동자들은 "새 정부의 정책에 차별을 철폐하는 비정규직 노동자를 위한 정책은 선언적 의미로 몇 줄 들어간 것이 다인 것 같다"며 "미전환 사업장 정규직 전환, 간접고용 3법 입법, 온전한 안전운임제, 공정거래법 개정, 공무직위원회법 제정, 공공기관 자회사 차별해소, 정규직 전환" 등을 촉구했다.
