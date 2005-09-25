큰사진보기 [오마이포토] 김건희특검., 국가교육위원회 압수수색 ⓒ 이정민



김건희 특검이 5일 서울 종로구 정부서울청사 내 국가교육위원회 압수수색에 나섰다. 특검은 언론 공지를 통해 "금일 오전 '이배용 전 국가교육위원장 귀금속 공여 의혹 사건'과 관련해 국가교육위원회 압수수색에 착수했다"고 밝혔다.



특검 소속 관계자가 위원장실로 들어가고 있다.





