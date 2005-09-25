큰사진보기 [오마이포토] "언론중재법 개정, 속도전 반대" ⓒ 이정민



방송기자연합회, 전국언론노동조합, 한국기자협회, 한국PD연합회 주최로 5일 오전 서울 중구 프레스센터 앞에서 열린 '언론중재법 개정, 속도전 반대한다 기자회견'에서 언론노동자들이 "사회적 숙의를 통해 시민피해구제를 확대하면서도 언론의 권력 감시 기능을 보호하는 합리적인 방안 마련"을 촉구하고 있다.





