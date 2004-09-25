[오마이포토] '사마귀: 살인자의 외출' 제작발표회 ⓒ 이정민
[현장] SBS 새 금토드라마 <사마귀: 살인자의 외출> 제작발표회 4일 오후 서울 양천구 SBS 사옥에서 SBS 새 금토드라마 <사마귀: 살인자의 외출> 제작발표회가 열렸다. ⓒ 이정민
변영주 감독 4일 오후 서울 양천구 SBS 사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 <사마귀: 살인자의 외출> 제작발표회에서 "SBS에서 가장 사랑받는 연출자가 되고 싶다"며 너스레를 떨고 있다.
프랑스 드라마 'La Mante'를 원작으로 한 <사마귀: 살인자의 외출>은 영화 '서울의 봄'을 집필한 이영종 작가의 첫 드라마로, 이 작가는 보도자료를 통해 "외적으로는 엄마와 아들이 연쇄살인범을 잡기 위해 분투하는 이야기라고 할 수 있다"며 "보다 본질적으로는 가족처럼 가장 가까운 사람을 증오할 때 사람은 어떻게 서로를 이해하고 치유하는가에 대한 이야기다"라고 작품을 소개했다. 5일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송.
'사마귀: 살인자의 외출' 제작발표회 변영주 감독(가운데)과 이엘, 장동윤, 고현정, 조성하 배우가 4일 오후 서울 양천구 SBS 사옥에서 열린 SBS 새 금토드라마 <사마귀: 살인자의 외출> 제작발표회에서 동료배우들의 포토타임을 갖고 있다. ⓒ 이정민
