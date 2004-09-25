큰사진보기 [오마이포토] 서울환경연합, 서울시 구청 1회용품 사용실태 결과발표 ⓒ 이정민



서울환경연합 주최로 4일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '서울시 구청 1회용품 사용실태 결과발표 기자회견'에서 활동가들이 8월 한 달간 시민조사단과 함께 서울시 25개 자치구 청사의 1회용품 사용실태를 전수조사한 결과를 발표하며 구청 내 1회용품 사용 금지 조례의 실질적 이행을 촉구하고 있다.



활동가들은 "'1회용품 없는 청사'가 현장에서 제대로 지켜지지 않고 있다"며 서울시 25개 자치구 중 1회용컵 반입률이 가장 높았던 자치구 1, 2, 3순위에 1회용품이 담긴 트로피를 전달하는 퍼포먼스를 진행했다.



이들은 말뿐인 조례는 그만하라며 "서울시 구청들은 1회용품 사용금지 이행할 것, 조례에 청사 내 1회용품 반입과 사용을 금지하는 내용조차 없는 자치구는 즉각 조례를 개정할 것, 구청 스스로 조직문화 개선을 위한 캠페인과 실태조사를 적극적으로 전개할 것" 등을 요구했다.





큰사진보기 서울환경연합, 서울시 구청 1회용품 사용실태 결과발표 서울환경연합 주최로 4일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '서울시 구청 1회용품 사용실태 결과발표 기자회견'에서 활동가들이 8월 한 달간 시민조사단과 함께 서울시 25개 자치구 청사의 1회용품 사용실태를 전수조사한 결과를 발표하며 구청 내 1회용품 사용 금지 조례의 실질적 이행을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민

