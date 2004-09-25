큰사진보기 [오마이포토] "기후정의로 지역과 현장을 잇자" ⓒ 이정민



민주노총, 기후위기비상행동, 기후정의동맹, 노동당, 녹색당, 정의당, 진보당, 정의로운전환 도약, 전국결집 주최로 4일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '기후정의로 지역과 현장을 잇자-2025 기후정의실천단 선포 기자회견'에서 참석자들이 기후정의실천단의 역할에 대해 발언하고 있다.



기자회견 참석자들은 "기후정의행진은 우리 사회에 기후위기의 심각성과 시급한 대응의 필요성을 대중적으로 알려내는 주요 계기가 되고 있다"며 "올해 들어 더욱 빈발하는 폭염, 폭우 등의 기후재난에 가까운 날씨는 우리 일상을, 우리 미래를 위협하는 기후위기, 그리고 기후위기를 만들어내고 심화시키는 시스템에 맞선 행동이 지금 당장 필요함을 일깨워주고 있다"고 강조했다.





큰사진보기 "기후정의로 지역과 현장을 잇자" 민주노총, 기후위기비상행동, 기후정의동맹, 노동당, 녹색당, 정의당, 진보당, 정의로운전환 도약, 전국결집 주최로 4일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '기후정의로 지역과 현장을 잇자-2025 기후정의실천단 선포 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 "기후정의로 지역과 현장을 잇자" 민주노총, 기후위기비상행동, 기후정의동맹, 노동당, 녹색당, 정의당, 진보당, 정의로운전환 도약, 전국결집 주최로 4일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '기후정의로 지역과 현장을 잇자-2025 기후정의실천단 선포 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 "기후정의로 지역과 현장을 잇자" 민주노총, 기후위기비상행동, 기후정의동맹, 노동당, 녹색당, 정의당, 진보당, 정의로운전환 도약, 전국결집 주최로 4일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 '기후정의로 지역과 현장을 잇자-2025 기후정의실천단 선포 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민

추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기