큰사진보기 [오마이포토] '심기불편' 장동혁 ⓒ 남소연



장동혁 국민의힘 대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 마친 뒤 물을 따르고 있다. 국민의힘은 특검의 압수수색에 항의하며 '야당탄압 정치보복 압수수색 즉각 중단하라' 문구를 회의실 벽면에 내걸었다.





큰사진보기 장동혁 국민의힘 대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 김민수 최고위원(맨 왼쪽)의 발언을 들으며 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 국민의힘 대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 국민의힘은 특검의 압수수색에 항의하며 '야당탄압 정치보복 압수수색 즉각 중단하라' 문구를 회의실 벽면에 내걸고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 국민의힘 대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 국민의힘 대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 마친 뒤 목을 축이고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 국민의힘 대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 마친 뒤 목을 축이고 있다. ⓒ 남소연









추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기