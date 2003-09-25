큰사진보기 [오마이포토] '사법농단' 의혹 2심 결심공판 ⓒ 이정민



'사법농단' 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받았던 양승태 전 대법원장이 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2심 결심공판이 끝난 뒤 법정을 나서고 있다.



검찰은 양승태 전 대법원장에게 징역 7년, 박병대와 고영한 전 대법관에게는징역 5년과 4년을 구형했다.





큰사진보기 '사법농단' 의혹 2심 결심공판 '사법농단' 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받았던 박병대 전 대법관, 양승태 전 대법원장, 고영한 전 대법관(왼쪽부터)이 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2심 결심공판이 끝난 뒤 법정을 나서고 있다. 검찰은 양승태 전 대법원장에게 징역 7년, 박병대와 고영한 전 대법관에게는징역 5년과 4년을 구형했다. ⓒ 이정민

