[오마이포토] '사법농단' 의혹 2심 결심공판 ⓒ 이정민
검찰은 양승태 전 대법원장에게 징역 7년, 박병대와 고영한 전 대법관에게는징역 5년과 4년을 구형했다.
'사법농단' 의혹 2심 결심공판 '사법농단' 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받았던 박병대 전 대법관, 양승태 전 대법원장, 고영한 전 대법관(왼쪽부터)이 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2심 결심공판이 끝난 뒤 법정을 나서고 있다. 검찰은 양승태 전 대법원장에게 징역 7년, 박병대와 고영한 전 대법관에게는징역 5년과 4년을 구형했다. ⓒ 이정민
'사법농단' 의혹 2심 결심공판 '사법농단' 의혹으로 1심에서 무죄를 선고받은 박병대 전 대법관, 양승태 전 대법원장, 고영한 전 대법관(왼쪽부터)에 대한 2심 결심 공판이 3일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 열렸다. 검찰은 양승태 전 대법원장에게 징역 7년, 박병대와 고영한 전 대법관에게는징역 5년과 4년을 구형했다. ⓒ 이정민, 공동취재사진
