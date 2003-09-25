큰사진보기 [오마이포토] 초선은 가만히 있어? 나경원 조준한 정청래 ⓒ 남소연





정청래 더불어민주당 대표가 3일 나경원 국민의힘 의원을 겨냥해 "구태의연한 5선보다 훌륭한 초선이 더 많다고 생각한다"고 직격했다.



정 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "초선이 무엇을 모른다는 것인지 알 길은 없으나 나 의원은 일단 예의는 모르는 것 같다"고 말했다.



앞서 나 의원은 2일 국회 법제사법회의 전체회의에서 자신을 비판하는 초선 박은정·이성윤 의원에게 "초선은 가만히 앉아 있어. 아무것도 모르면서, 앉아 있어"라고 내뱉어 물의를 빚었다.



정 대표는 "무엇을 얼마나 알고 있는지 나 의원에게 묻겠다"라며 "내란 옹호인가 반대인가. 국민의힘 모 최고위원은 윤석열·김건희 부부를 석방하라고 주장하는데 이에 동의하나 반대하나"라고 말했다.



이어 "국민의힘 초선 의원들은 나경원 선배 의원의 분부대로 가만히 앉아 있었다"라며 "민주당 초선 의원들은 가만히 앉아 있지 말고 활발하게 자기 주장을 펼치길 바란다"라고 덧붙였다.





큰사진보기 초선은 가만히 있어? 나경원 조준한 정청래 정청래 더불어민주당 대표가 3일 나경원 국민의힘 의원을 겨냥해 "구태스러운 5선보다 훌륭한 초선이 더 많다고 생각한다"고 직격했다. 정 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "초선이 무엇을 모른다는 것인지 알 길은 없으나 나 의원은 일단 예의는 모르는 것 같다"고 말했다. 앞서 나 의원은 2일 국회 법제사법회의 전체회의에서 자신을 비판하는 초선 박은정, 이성윤 의원에게 "초선은 가만히 앉아 있어. 아무것도 모르면서, 앉아 있어"라고 내뱉어 물의를 빚었다. 정 대표는 "무엇을 얼마나 알고 있는지 나 의원에게 묻겠다"며 "내란 옹호인가 반대인가. 국민의힘 모 최고위원은 윤석열·김건희 부부를 석방하라고 주장하는데 이에 동의하나 반대하나"라고 말했다. 이어 "국민의힘 초선 의원들은 나경원 선배 의원의 분부대로 가만히 앉아 있었다"라며 "민주당 초선 의원들은 가만히 앉아 있지 말고 활발하게 자기 주장을 펼치길 바란다"고 덧붙였다. ⓒ 남소연





큰사진보기 초선은 가만히 있어? 나경원 조준한 정청래 정청래 더불어민주당 대표가 3일 나경원 국민의힘 의원을 겨냥해 "구태스러운 5선보다 훌륭한 초선이 더 많다고 생각한다"고 직격했다. 정 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 "초선이 무엇을 모른다는 것인지 알 길은 없으나 나 의원은 일단 예의는 모르는 것 같다"고 말했다. 앞서 나 의원은 2일 국회 법제사법회의 전체회의에서 자신을 비판하는 초선 박은정, 이성윤 의원에게 "초선은 가만히 앉아 있어. 아무것도 모르면서, 앉아 있어"라고 내뱉어 물의를 빚었다. 정 대표는 "무엇을 얼마나 알고 있는지 나 의원에게 묻겠다"며 "내란 옹호인가 반대인가. 국민의힘 모 최고위원은 윤석열·김건희 부부를 석방하라고 주장하는데 이에 동의하나 반대하나"라고 말했다. 이어 "국민의힘 초선 의원들은 나경원 선배 의원의 분부대로 가만히 앉아 있었다"라며 "민주당 초선 의원들은 가만히 앉아 있지 말고 활발하게 자기 주장을 펼치길 바란다"고 덧붙였다. ⓒ 남소연





추천 4 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기