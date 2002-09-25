[오마이포토] 박진 전 인권위 사무총장, 박정훈 대령 긴급구제 기각 경위 관련 참고인 출석

등록25.09.02 14:34 수정 25.09.02 14:34 이정민(gayon)
[오마이포토] 박진 전 인권위 사무총장, 박정훈 대령 긴급구제 기각 경위 관련 참고인 출석 ⓒ 이정민


박진 전 인권위 사무총장이 2일 오후 서울 서초구 순직해병 특검에 참고인으로 출석하고 있다.

박 전 사무총장은 국가인권위원회의 박정훈 해병대수사단장 긴급구제 기각 경위와 관련, 참고인 조사를 위해 출석했다. 순직해병 특검은 박정훈 해병대 수사단장에 대한 긴급구제 신청을 기각한 김용원 국가인권위원회 상임위원 겸 군인권보호관을 출국금지한 상태다.

