큰사진보기 [오마이포토] 법사위서 충돌한 나경원-추미애 ⓒ 남소연





추미애 국회 법제사법위원장이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원의 의사진행발언 신청을 들어주지 않자, 나 의원을 비롯한 국민의힘 의원들이 위원장석으로 나와 항의하고 있다.



추 위원장은 국민의힘 의원들이 요구한 간사 선임의 건 상정을 미루고 검찰개혁 공청회 계획서 채택의 건을 우선 상정했다. 이에 항의하며 나 의원이 의사진행발언을 신청했으나 추 위원장은 간사가 선임되지 않아 여야 합의가 없었다며 정해진 순서대로 의사진행을 밀어붙였다. 아래는 시간순으로 정리한 나경원 의원과 추미애 위원장의 법사위 대첩.





큰사진보기 법사위서 만난 나경원-추미애 국회 법제사법위원회 국민의힘 간사로 선출된 나경원 의원이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 법사위원장에게 다가가 악수를 청하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 법사위서 만난 나경원-추미애 국회 법제사법위원회 국민의힘 간사로 선출된 나경원 의원이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 법사위원장에게 다가가 인사한 뒤 자리로 향하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 법사위서 만난 나경원-추미애 국회 법제사법위원회 국민의힘 간사로 선출된 나경원 의원이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 법사위원장의 개의 선언을 지켜보고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 인사말하는 나경원 국회 법제사법위원회 국민의힘 간사로 선출된 나경원 의원이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 법사위서 충돌한 나경원-추미애 추미애 국회 법제사법위원장이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원의 의사진행발언 신청을 들어주지 않자, 나 의원이 항의하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 법사위서 충돌한 나경원-추미애 추미애 국회 법제사법위원장이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원의 의사진행발언 신청을 들어주지 않자, 나 의원이 항의하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 법사위서 충돌한 나경원-추미애 추미애 국회 법제사법위원장이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원의 의사진행발언 신청을 들어주지 않자, 나 의원이 위원장석으로 나가 항의하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 법사위서 충돌한 나경원-추미애 추미애 국회 법제사법위원장이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원의 의사진행발언 신청을 들어주지 않자, 나 의원을 비롯한 국민의힘 의원들이 위원장석으로 나와 항의하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 법사위서 충돌한 나경원-추미애 추미애 국회 법제사법위원장이 2일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 국민의힘 의원의 의사진행발언 신청을 들어주지 않자, 나 의원을 비롯한 국민의힘 의원들이 위원장석으로 나와 항의하다 자리로 돌아가고 있다. ⓒ 남소연









