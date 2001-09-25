

1일 오후 서울 용산구 서빙고로 세계평화통일가정연합(총재 한학자, 옛 통일교) 천원궁 천승교회 옥상에 통일교 상징 문양이 새겨져 있다.



용산구청 측은 이 문양이 욱일기를 떠올려 불쾌하다는 민원을 접수한 후 교회 측에 문양을 가려달라고 요청했으나 답변을 받지 못한 것으로 알려졌다.



옥상에 새겨진 문양과 같은 문양의 깃발이 교회 앞 깃대에 게양되어 있다.



