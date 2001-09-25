큰사진보기 [오마이포토] 한복 vs 상복 ⓒ 남소연



각각 한복과 상복을 입은 여야 의원들이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 국민의례를 하고 있다. 더불어민주당을 비롯한 대다수 의원들이 한복 차림인데 반해, 국민의힘 의원들은 근조 리본을 달고 상복 차림으로 참석해 대비를 이룬다.





큰사진보기 '근조 의회 민주주의' 상복 차림의 국민의힘 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 근조 리본을 달고 상복 차림으로 애국가를 부르고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '근조 의회 민주주의' 상복 차림의 장동혁 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 의원들이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 근조 리본을 달고 상복 차림으로 애국가를 부르고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 한복 vs 상복 한복과 상복을 입은 여야 의원들이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 국민의례를 하고 있다. 더불어민주당을 비롯한 대다수 의원들이 한복 차림인데 반해, 국민의힘 의원들은 근조 리본을 달고 상복 차림으로 참석해 대비를 이룬다. ⓒ 남소연





큰사진보기 한복 차림의 더불어민주당 더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표가 1일 서울 여의도 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 애국가를 부르고 있다. 더불어민주당을 비롯한 대다수 의원들은 한복 차림으로 이날 개회식에 참석했다. ⓒ 남소연









