큰사진보기 [오마이포토] 군인권센터, 내란관여자 포함시킨 영관급 장교 진급인사 규탄 ⓒ 이정민



군인권센터 임태훈 소장이 1일 오전 서울 마포구 군인권센터 사무실에서 열린 '내란관여자 포함시킨 영관급 장교 진급인사 규탄 기자회견'에서 "국민주권정부의 첫 군 인사가 내란 관여자들에게 놀아나선 안된다"며 규탄 기자회견문을 발표하고 있다.



군인권센터는 "센터가 확보, 확인한 중령 진급예정자 명단에 따르면, 내란 청산은 고사하고 내란에 동조 및 가담한 인원들이 진급 대상자에 포함된 것으로 보인다"며 "특히 이번 내란의 주범인 육군에서는 진급예정자에 내란 혐의로 수사를 받아야 하는 이들까지 포함시킨 것으로 확인된다"고 밝혔다.



군인권센터는 "이번 인사는 혹한과 폭설 속에서도 아스팔트 위를 지키며 내란 청산을 염원했던 시민들의 바람과 소망을 깡그리 무시하는 인사나 다름없다"며 "이번 인사가 훗날 발생할지도 모를 제 2, 3의 내란 시도의 단초가 될 지도 모른다"고 우려를 표하고 매우 꼼꼼하고 엄격하게 따져봐야 한다고 강조했다.





