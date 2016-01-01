큰사진보기 [오마이포토] 세종호텔 고공농성 문제 해결하라! ⓒ 이정민



전국민주노동조합총연맹과 전국서비스산업노동조합연맹 주최로 28일 오후 서울 중구 세종호텔 고공농성장 앞에서 '세종호텔 고공농성 투쟁 승리 민주노총 결의대회'가 열리고 있는 동안 노동자들이 교섭을 요구하며 세종호텔 로비에서 피켓팅을 하고 있다.



고진수 세종호텔 해고노동자는 세종호텔 앞 철제구조물에서 정리해고 철회와 해고노동자 복직을 통한 세종호텔 문제 해결을 촉구하며 197일째(28일 기준) 고공농성 중이다.





큰사진보기 세종호텔 고공농성 문제 해결하라! 전국민주노동조합총연맹과 전국서비스산업노동조합연맹 주최로 28일 오후 서울 중구 세종호텔 고공농성장 앞에서 '세종호텔 고공농성 투쟁 승리 민주노총 결의대회'가 열리고 있는 동안 노동자들이 교섭을 요구하며 세종호텔 로비에서 피켓팅을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 세종호텔 고공농성 문제 해결하라! 전국민주노동조합총연맹과 전국서비스산업노동조합연맹 주최로 28일 오후 서울 중구 세종호텔 고공농성장 앞에서 '세종호텔 고공농성 투쟁 승리 민주노총 결의대회'가 열리고 있는 동안 노동자들이 교섭을 요구하며 세종호텔 로비에서 피켓팅을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 세종호텔 고공농성 문제 해결하라! 전국민주노동조합총연맹과 전국서비스산업노동조합연맹 주최로 28일 오후 서울 중구 세종호텔 고공농성장 앞에서 '세종호텔 고공농성 투쟁 승리 민주노총 결의대회'가 열리고 있는 동안 노동자들이 교섭을 요구하며 세종호텔 로비에서 피켓팅을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 세종호텔 고공농성 문제 해결하라! 전국민주노동조합총연맹과 전국서비스산업노동조합연맹 주최로 28일 오후 서울 중구 세종호텔 고공농성장 앞에서 '세종호텔 고공농성 투쟁 승리 민주노총 결의대회'가 열리고 있는 동안 노동자들이 교섭을 요구하며 세종호텔 로비에서 피켓팅을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 세종호텔 고공농성 문제 해결하라! 전국민주노동조합총연맹과 전국서비스산업노동조합연맹 주최로 28일 오후 서울 중구 세종호텔 고공농성장 앞에서 '세종호텔 고공농성 투쟁 승리 민주노총 결의대회'가 열리고 있는 동안 노동자들이 교섭을 요구하며 세종호텔 로비에서 피켓팅을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 세종호텔 고공농성 문제 해결하라! 전국민주노동조합총연맹과 전국서비스산업노동조합연맹 주최로 28일 오후 서울 중구 세종호텔 고공농성장 앞에서 '세종호텔 고공농성 투쟁 승리 민주노총 결의대회'가 열리고 있는 동안 노동자들이 교섭을 요구하며 세종호텔 로비에서 피켓팅을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 세종호텔 고공농성 문제 해결하라! 전국민주노동조합총연맹과 전국서비스산업노동조합연맹 주최로 28일 오후 서울 중구 세종호텔 고공농성장 앞에서 열린 '세종호텔 고공농성 투쟁 승리 민주노총 결의대회'에서 노동자들이 해고노동자 복직을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 세종호텔 고공농성 문제 해결하라! 전국민주노동조합총연맹과 전국서비스산업노동조합연맹 주최로 28일 오후 서울 중구 세종호텔 고공농성장 앞에서 열린 '세종호텔 고공농성 투쟁 승리 민주노총 결의대회'에서 고공농성 중인 고진수 세종호텔 해고노동자가 집회ㅡㄹ 바라보며 구호를외치고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 세종호텔 고공농성 문제 해결하라! 전국민주노동조합총연맹과 전국서비스산업노동조합연맹 주최로 28일 오후 서울 중구 세종호텔 고공농성장 앞에서 열린 '세종호텔 고공농성 투쟁 승리 민주노총 결의대회'에서 노동자들이 해고노동자 복직을 요구하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 세종호텔 고공농성 문제 해결하라! 전국민주노동조합총연맹과 전국서비스산업노동조합연맹 주최로 28일 오후 서울 중구 세종호텔 고공농성장 앞에서 열린 '세종호텔 고공농성 투쟁 승리 민주노총 결의대회'에서 고공농성 중인 고진수 세종호텔 해고노동자가 집회ㅡㄹ 바라보며 구호를외치고 있다. ⓒ 이정민







추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기