큰사진보기 [오마이포토] 기후정의로 광장을 잇자! ⓒ 이정민



927기후정의행진 조직위원회 주최로 28일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '927기후정의행진 선포 기자회견'에서 참석자들이 지구모형을 들어올리고 있다.



기자회견 참석자들은 "927기후정의행진은 '기후정의로 광장을 잇자'라는 슬로건을 바탕으로 다양한 운동과 시민들이 모여 6대 요구와 세부 요구를 관철하기 위한 행동"이며 "심각해지는 기후위기와 기후재난을 멈추고 기후정의를 위한 사회의 전면적인 변화를 요구하는 대중적인 운동"이라고 소개했다.



927기후정의행진의 6대 요구는 "▲기후정의에 입각한 온실가스 감축 목표와 전환 계획 수립 ▲탈핵·탈화석연료, 공공재생에너지 확대로 정의로운 에너지 전환 실행 ▲성장과 대기업을 위한 반도체·AI 산업 육성 재검토, 생태계 파괴 사업 중단 ▲모든 생명의 존엄과 기본권 보장, 사회공공성 강화 ▲농업·농민의 지속가능성 보장, 먹거리 기본권 수립 ▲전쟁과 학살 종식, 방위산업 육성과 무기 수출 중단"이다.





큰사진보기 기후정의로 광장을 잇자! 927기후정의행진 조직위원회 주최로 28일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '927기후정의행진 선포 기자회견'에서 참석자들이 927기후정의행진 의미와 계획를 발표하고 참여를 호소하고 있다. ⓒ 이정민

