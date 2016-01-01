큰사진보기 [오마이포토] 제30회 부산국제영화제 공식 개최 기자회견 ⓒ 이정민



부산국제영화제 김영덕 마켓위원장, 박광수 이사장, 정한석 집행위원장, 박가언 수석프로그래머가 26일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제30회 부산국제영화제의 공식 개최 기자회견에서 포토타임을 갖고 있다. 부산국제영화제는 9월 17일부터 26일까지 열린다.





큰사진보기 제30회 부산국제영화제 박광수 이사장 부산국제영화제 박광수 이사장이 26일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제30회 부산국제영화제의 공식 개최 기자회견에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 제30회 부산국제영화제 정한석 집행위원장 부산국제영화제 정한석 집행위원장이 26일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제30회 부산국제영화제의 공식 개최 기자회견에서 영화제의 주요 특징을 소개하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 제30회 부산국제영화제 공식 개최 기자회견 제30회 부산국제영화제의 공식 개최 기자회견이 26일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열리고 있다。 ⓒ 이정민

큰사진보기 제30회 부산국제영화제 공식 개최 기자회견 제30회 부산국제영화제의 공식 개최 기자회견이 26일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열리고 있다。 ⓒ 이정민

큰사진보기 제30회 부산국제영화제 공식 개최 기자회견 부산국제영화제 박광수 이사장, 정한석 집행위원장이 26일 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제30회 부산국제영화제의 공식 개최 기자회견에서 포토타임을 갖고 있다. 부산국제영화제는 9월 17일부터 26일까지 열린다. ⓒ 이정민

추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기