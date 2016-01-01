큰사진보기 [오마이포토] 법사위원장으로 돌아온 추미애 ⓒ 남소연



추미애 국회 법제사법위원장이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 박형수 국민의힘 간사와 악수하고 있다.





큰사진보기 법사위원장으로 돌아온 추미애 추미애 국회 법제사법위원장이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 윤석열 전 대통령 수감 특혜 등 서울구치소 현장검증 실시계획안에 대한 여야 법사위원들의 의사진행발언을 듣고 있다. ⓒ 남소연





