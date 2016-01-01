[오마이포토] 법사위원장으로 돌아온 추미애 ⓒ 남소연
추미애 국회 법제사법위원장이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 박형수 국민의힘 간사와 악수하고 있다.
법사위원장으로 돌아온 추미애 추미애 국회 법제사법위원장이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 윤석열 전 대통령 수감 특혜 등 서울구치소 현장검증 실시계획안에 대한 여야 법사위원들의 의사진행발언을 듣고 있다. ⓒ 남소연
