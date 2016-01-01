[오마이포토] 명태균 게이트 최초 제보자 강혜경, 참고인 신분으로 경찰 출석 ⓒ 이정민
이준석 개혁신당 대표가 여론조사 비용을 대납받았다는 의혹과 관련, 명태균 게이트 최초 제보자인 강혜경씨가 26일 오후 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 참고인 신분으로 출석하며 기자들의 질문에 답하고 있다.
명태균 게이트 최초 제보자 강혜경, 참고인 신분으로 경찰 출석 이준석 개혁신당 대표가 여론조사 비용을 대납받았다는 의혹과 관련, 명태균 게이트 최초 제보자인 강혜경씨가 26일 오후 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 참고인 신분으로 출석하고 있다. 변경식 변호사가 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민
