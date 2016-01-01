큰사진보기 [오마이포토] 당선된 장동혁, 낙선한 김문수 ⓒ 남소연





장동혁 국민의힘 신임 당 대표(왼쪽)가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 선출된 뒤 경쟁했던 김문수 후보의 축하 인사를 받고 있다.





큰사진보기 장동혁 국민의힘 신임 당 대표(왼쪽)가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 선출된 뒤 경쟁했던 김문수 후보의 축하 인사를 받고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 국민의힘 신임 당 대표(왼쪽)가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 선출된 뒤 경쟁했던 김문수 후보와 함께 당원들을 향해 인사하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 국민의힘 신임 당 대표(왼쪽)가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 선출된 뒤 경쟁했던 김문수 후보의 축하 인사를 받고 있다. 김 후보가 승복 연설을 하기 위해 돌아서고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 국민의힘 신임 당 대표가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 선출된 뒤 정점식 사무총장을 비롯한 지도부의 축하 인사를 받고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 국민의힘 신임 당 대표가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 선출된 뒤 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표를 비롯한 당 지도부와 함께 파이팅 구호를 외치고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 장동혁 국민의힘 신임 당 대표가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 선출된 뒤 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표, 신동욱 수석 최고위원과 함께 박수치고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 당기 흔드는 장동혁 국민의힘 신임 당 대표 장동혁 국민의힘 신임 당 대표가 26일 서울 여의도 국회도서관에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 결선에서 선출된 뒤 당기를 흔들고 있다. ⓒ 남소연









