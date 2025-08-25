큰사진보기 [오마이포토] 문재인 전 대통령, 조국 전 대표와 함께 영화 <다시 만날, 조국> 관람 ⓒ 유성호



문재인 전 대통령이 24일 오후 경남 양산 메가박스에서 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장(전 대표), 최강욱 전 더불어민주당 의원, 백원우 전 청와대 민정비서관 등과 함께 영화 <다시 만날, 조국>을 관람했다.



이번 시사회는 최근 사면·복권된 조국 전 대표, 최강욱 전 의원, 백원우 전 비서관을 비롯한 당시 청와대 민정수석실 출신 인사들이 문 전 대통령을 예방하면서 성사됐다. 황현선 조국혁신당 사무총장은 "민정수석실에서 함께 일했던 식구들이 사저를 방문해 인사를 드렸고, 문 전 대통령께서 함께 영화를 보고 싶다고 하셔서 자리가 마련됐다"고 설명했다.





문재인 전 대통령, 조국 전 대표와 함께 영화 '다시 만날, 조국' 관람 ⓒ 유성호 관련영상보기



영화 상영 후 관객과의 대화 자리에 나선 문 전 대통령은 "우리 곁으로 돌아온 조국 전 대표, 최강욱 전 의원, 그리고 민정수석실 동지들과 함께 영화를 보게 되어 매우 기쁘다"라며 "많은 분들이 고초를 겪었지만 끝내 무너지지 않고 버텨준 덕분에 다시 돌아올 수 있었다"라고 소회를 밝혔다.



문 전 대통령은 "영화 제목처럼 <다시 만날 조국>이 현실이 됐다"라며 "훨씬 더 단단해지고 깊어진 내공으로 우리 곁에 돌아온 조국 전 대표가 앞으로 더 든든한 모습을 보여줄 것이라 기대한다"라고 말했다.



이어 문 전 대통령은 "정말 무도하기 짝이 없었던 정치 검찰, 그리고 검찰 못지않게 정치적이었던 감사원의 행태에 대해 분명한 책임이 규명돼야 한다"라며 "다시는 그런 일이 반복되지 않도록 확실한 제도 개선이 필요하다"라고 말했다.



또 영화 속 구호였던 "3년은 너무 길다"를 언급하며 "그 강렬한 구호가 전국적으로 뜨거운 공명을 불러일으켰고 결국 세상과 역사가 바뀌었다. 그 중심에 조국 전 대표가 있었고 끝까지 함께한 민정수석실 동지들과 조국혁신당 당원들이 있었다"라며 감사의 뜻을 표했다.



문 전 대통령은 향후 조국혁신당에 대해 "앞으로 지금까지와는 다른 어려움이 기다리고 있겠지만, 길이 없는 곳에서 길을 만들 듯 나아가야 할 것이다"라며 "창당 당시의 초심을 잃지 않고 우리 민주주의를 더 넓고 깊고 단단하게 만들어 주길 바란다"라고 당부했다.



문 전 대통령은 "나는 민주당 특별당원이다"라며 "오늘은 이 정도 인사드리고 당원 동지들과 좋은 시간을 이어가시길 바란다"라고 인사말을 맺었다.





큰사진보기 문재인 전 대통령 부부와 조국 전 조국혁신당 대표(현 혁신정책연구원장), 최강욱 더불어민주당 교육연수원장이 24일 오후 경상남도 양산 메가박스에서 영화 <다시 만날, 조국> 상영을 기다리며 이야기를 나누고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 문재인 전 대통령과 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장(전 대표), 최강욱 전 더불어민주당 의원, 정상진 감독이 24일 오후 경상남도 양산 메가박스에서 영화 <다시 만날, 조국> 관람한 뒤 박수를 치고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 문재인 전 대통령과 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장(전 대표), 지지자들이 24일 오후 경상남도 양산 메가박스에서 영화 <다시 만날, 조국> 관람한 뒤 원내 3당으로 역할을 다하겠다는 다짐의 표시로 손가락 3개를 들어보이고 있다. ⓒ 유성호











추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기