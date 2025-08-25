[오마이포토] 최진규 전 해병대 1사단 포11대대장, 순직해병 특검 출석 ⓒ 이정민
최진규 전 해병대 1사단 포11대대장이 25일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 피의자 신분으로 출석하고 있다.
