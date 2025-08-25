큰사진보기 [오마이포토] 박정훈 해병대 수사단장, 순직해병 특검 참고인 조사 ⓒ 이정민



박정훈 해병대 수사단장이 25일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 조사를 받기 위해 출석하고 있다.





큰사진보기 박정훈 해병대 수사단장, 순직해병 특검 참고인 조사 박정훈 해병대 수사단장이 25일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 조사를 받기위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 박정훈 해병대 수사단장, 순직해병 특검 참고인 조사 박정훈 해병대 수사단장이 25일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 조사를 받기위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 박정훈 해병대 수사단장, 순직해병 특검 참고인 조사 박정훈 해병대 수사단장이 25일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 조사를 받기위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 박정훈 해병대 수사단장, 순직해병 특검 참고인 조사 박정훈 해병대 수사단장이 25일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 조사를 받기위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 박정훈 해병대 수사단장, 순직해병 특검 참고인 조사 박정훈 해병대 수사단장이 25일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 조사를 받기위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 박정훈 해병대 수사단장, 순직해병 특검 참고인 조사 박정훈 해병대 수사단장이 25일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 참고인 조사를 받기위해 출석하고 있다. ⓒ 이정민







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기