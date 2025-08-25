[오마이포토] '멋쟁해병' 대화방 참여 송호종, 특검 출석

등록25.08.25 11:11 수정 25.08.25 11:11 이정민(gayon)
[오마이포토] 송호종 전 대통령경호처 경호부장, 순직해병 특검 출석 ⓒ 이정민


'멋쟁해병' 단체대화방에 참여했던 송호종 전 대통령경호처 경호부장이 25일 오전 서울 서초구 순직해병 특검팀에 출석하고 있다.

