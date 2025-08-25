[오마이포토] 상법은 '경제내란법'이라는 국민의힘 ⓒ 남소연
송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 상법 개정안 본회의 통과를 앞두고 25일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회를 열어 상법을 겨냥한 '경제내란법' 피켓을 들고 있다. 오른쪽은 유상범 원내수석부대표와 김은혜 원내정책수석부대표.
상법은 '경제내란법'이라는 국민의힘 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 상법개정안 본회의 통과를 앞두고 25일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회를 열어 상법을 겨냥한 '경제내란법' 피켓을 들고 있다. ⓒ 남소연
상법은 '경제내란법'이라는 국민의힘 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 상법개정안 본회의 통과를 앞두고 25일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회를 열어 상법을 겨냥한 '경제내란법' 피켓을 들고 있다. 오른쪽은 유상범 원내수석부대표. ⓒ 남소연
상법은 '경제내란법'이라는 국민의힘 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 상법개정안 본회의 통과를 앞두고 25일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회를 열어 상법을 겨냥한 '경제내란법' 피켓을 들고 있다. 오른쪽은 유상범 원내수석부대표. ⓒ 남소연
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고