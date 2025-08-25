큰사진보기 [오마이포토] 상법은 '경제내란법'이라는 국민의힘 ⓒ 남소연



송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 상법 개정안 본회의 통과를 앞두고 25일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회를 열어 상법을 겨냥한 '경제내란법' 피켓을 들고 있다. 오른쪽은 유상범 원내수석부대표와 김은혜 원내정책수석부대표.





