[오마이포토] 아찔했던 김문수·장동혁 결선 진출 순간 ⓒ 남소연
22일 청주시 흥덕구 오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 결선에 진출한 김문수(왼쪽)·장동혁 당 대표 후보가 당원들을 향해 손을 흔들고 있다. 행사장에 띄워진 드론 카메라가 고도를 바짝 낮춰 근접촬영하는 순간 아찔한 장면이 연출되기도 했다.
