큰사진보기 [오마이포토] 결선 진출한 김문수·장동혁 후보 ⓒ 남소연





22일 청주시 흥덕구 오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 결선에 진출한 김문수(왼쪽)·장동혁 당 대표 후보가 당원들을 향해 손을 흔들고 있다.이날 국민의힘 당 대표 선거는 4명의 후보가 모두 과반 득표에 실패해 1, 2위를 기록한 김문수·장동혁 후보가 결선에 진출, 재투표를 실시해 오는 26일 투표 결과를 발표할 예정이다.





큰사진보기 결선 진출한 김문수·장동혁 후보 22일 청주시 흥덕구 오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 결선에 진출한 김문수(왼쪽)·장동혁 당 대표 후보가 당원들을 향해 손을 흔들고 있다. 이날 국민의힘 당 대표 선거는 4명의 후보가 모두 과반 득표에 실패해 1, 2위를 기록한 김문수·장동혁 후보가 결선에 진출, 재투표를 실시해 오는 26일 투표 결과를 발표할 예정이다. ⓒ 남소연





큰사진보기 결선 진출한 김문수·장동혁 후보 22일 청주시 흥덕구 오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 결선에 진출한 김문수(왼쪽)·장동혁 당 대표 후보가 당원들을 향해 손을 흔들고 있다. 이날 국민의힘 당 대표 선거는 4명의 후보가 모두 과반 득표에 실패해 1, 2위를 기록한 김문수·장동혁 후보가 결선에 진출, 재투표를 실시해 오는 26일 투표 결과를 발표할 예정이다. ⓒ 남소연









추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기