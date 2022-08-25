큰사진보기 [오마이포토] 새정부 경제성장전략 관계부처 합동 브리핑 ⓒ 이정민



구 부총리는 모두발언을 통해 대내외여건이 녹록지 않으며 우리 경제를 떠받칠 산업을 찾기 어려운 절박한 상황이라고 밝히고 "우리의 경쟁상대인 글로벌 10개 내외의 선진 국가들과의 경쟁에서 승리하기 위해서는 추격경제에 맞게 설계된 우리의 모든 국가 시스템을 초혁신 선도경제형으로 대혁신해야 한다"고 말했다.



구 부총리는 이어 "정부는 구체적인 초혁신 핵심기술 아이템을 목표로 설정하고 재정, 세제, 금융, 인력, 입지, 규제완화 등 국가의 모든 역량을 총동원해 세계 1등의 제품과 서비스 개발을 집중 지원하겠다"며 "이를 위해 AI 대전환과 초혁신경제 분야에서 30대 선도 프로젝트를 선정해 올해 하반기부터 즉시 추진하겠다. 기업이 중심에 서고 정부, 대학과 연구기관, 온 국민이 총력으로 힘을 모아 단기간 내 반드시 가시적 성과를 창출하도록 지원하겠다"고 밝혔다.





