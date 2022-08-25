큰사진보기 [오마이포토] 한덕수 전 국무총리, 3차 조사 ⓒ 이정민



내란공모 의혹을 받고 있는 한덕수 전 국무총리가 22일 오전 서울 서초구 내란특검 사무실에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 한 전 총리의 특검 소환 조사는 이번이 세 번째다. 이날 조사를 끝으로 내란 특검이 구속영장을 청구할 가능성이 있다는 전망이 나온다.



한 전 총리는 ▲내란 공모·방조 혐의 ▲사후 비상계엄 선포문 허위 작성·폐기에 따른 허위공문서 작성·행사, 대통령기록물법 위반, 공용서류손상 ▲위증 혐의 등을 받고 있다.





큰사진보기 한덕수 전 국무총리, 3차 조사 내란공모 의혹을 받고 있는 한덕수 전 국무총리가 22일 오전 서울 서초구 내란특검 사무실에 3차 소환 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. ⓒ 이정민

