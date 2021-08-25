큰사진보기 [오마이포토] 한일 정상회담 앞두고 시민사회 시국선언 “역사정의·평화 세워야” ⓒ 유성호



이재명 대통령의 오는 23일 방일 및 한일정상회담을 앞두고 21일 오후 서울 종로구 향린교회에서 시민사회 단체 관계자들이 기자회견을 열어 새로운 한일관계를 촉구하는 시국선언을 발표했다.



이날 참가자들은 윤석열 정권의 대일정책을 규탄하며 역사정의와 평화를 위한 올바른 한일관계를 촉구했다.



이들은 지난 윤석열 정권이 강제동원 대법원 판결을 무력화하고 일본군 위안부 합의를 지지, 사도광산의 세계유산 등재에 동의하는 등 일본에 굴종적인 태도를 취했다고 비판했다. 또한 독도 영토 왜곡에 침묵하고 일본의 방사성 오염수 방류에 동조했으며, 한미일 군사협력을 통해 한국을 미일동맹의 하위 파트너로 전락시키려는 정책을 추진했다고 지적했다.



이들은 시국선언문을 통해 "윤석열 정권은 국내에서는 친일극우, 대외적으로는 굴욕적 태도로 일관했다"며 "내란수괴 윤석열을 파면시킨 빛의 혁명으로 출범한 이재명 국민주권정부는 이러한 잘못을 되돌리고 정의로운 한일관계를 다시 세워야 한다"고 강조했다.



이어 "우리는 역사와 정의, 평화가 바로서는 새로운 한일관계를 요구한다"며 "일본은 세계사적 책임에서 도망치지 말고 지금이라도 진정한 사과와 배상에 나서야 한다"고 목소리를 높였다.





한일 정상회담 앞두고 시민사회 시국선언 “역사정의·평화 세워야” ⓒ 유성호 관련영상보기





큰사진보기 이재명 대통령의 오는 23일 방일 및 한일정상회담을 앞두고 21일 오후 서울 종로구 향린교회에서 시민사회 단체 관계자들이 기자회견을 열어 새로운 한일관계를 촉구하는 시국선언을 발표했다. ⓒ 유성호











추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기