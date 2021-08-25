큰사진보기 [오마이포토] '통일교 금품 수수 의혹' 권성동 표정 '밝음' ⓒ 남소연



'통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하기 위해 의총장으로 향하고 있다. 왼쪽은 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표.





큰사진보기 '통일교 금품 수수 의혹' 권성동 표정 '밝음' '통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 동료 의원들과 눈 인사를 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '통일교 금품 수수 의혹' 권성동 표정 '밝음' '통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 동료 의원들과 인사하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 '통일교 금품 수수 의혹' 권성동 표정 '밝음' '통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 윤한홍 의원과 대화하고 있다. ⓒ 남소연

