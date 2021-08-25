[오마이포토] '통일교 금품 수수 의혹' 권성동 표정 '밝음' ⓒ 남소연
'통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하기 위해 의총장으로 향하고 있다. 왼쪽은 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표.
'통일교 금품 수수 의혹' 권성동 표정 '밝음' '통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하기 위해 의총장으로 향하고 있다. 왼쪽은 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표. ⓒ 남소연
'통일교 금품 수수 의혹' 권성동 표정 '밝음' '통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하기 위해 의총장으로 향하고 있다. 왼쪽은 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표. ⓒ 남소연
'통일교 금품 수수 의혹' 권성동 표정 '밝음' '통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 동료 의원들과 눈 인사를 하고 있다.
ⓒ 남소연
'통일교 금품 수수 의혹' 권성동 표정 '밝음' '통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 동료 의원들과 인사하고 있다. ⓒ 남소연
'통일교 금품 수수 의혹' 권성동 표정 '밝음' '통일교 금품 수수 의혹'을 받는 권성동 국민의힘 의원이 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석해 윤한홍 의원과 대화하고 있다.
ⓒ 남소연
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고