큰사진보기 [오마이포토] '트웰브' 삼천만 배우 마동석, 드라마 시리즈로 복귀 ⓒ 이정민



마동석 배우가 20일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 열린 <트웰브> 제작발표회에서 포토타임을 갖고 있다. <트웰브>는 동양의 12지신을 모티브로 한 시리즈 드라마로, 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가고 있는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 액션 히어로물이다.



마동석 배우는 "어떤 걸 먼저 해야지, 이것만 해야지 그런 거 없다. 좋은 작품 있으면 한다"고 드라마 복귀에 대한 소감을 말한 뒤 시청률에 대한 질문에 "예쁘게 봐주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.





큰사진보기 '트웰브' 마동석-박형식 마동석과 박형식 배우가 20일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 열린 <트웰브> 제작발표회에서 포토타임을 갖고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 '트웰브' 제작발표회 마동석, 박형식, 레지나 레이, 성유빈, 안지혜, 이주빈, 서인국, 강미나 배우가 20일 오전 서울 중구의 한 호텔에서 열린 <트웰브> 제작발표회에서 포토타임을 갖고 있다. ⓒ 이정민







