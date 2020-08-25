[오마이포토] 경제성장전략 당정협의 참석한 김병기-구윤철 ⓒ 남소연
김병기 더불어민주당 원내대표와 구윤철 경제부총리 겸 기재부 장관을 비롯한 참석자들이 20일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 새정부 경제성장전략 관련 당정협의에서 기념촬영하고 있다.
새정부 경제성장전략 관련 당정협의 김병기 더불어민주당 원내대표와 구윤철 경제부총리 겸 기재부 장관을 비롯한 참석자들이 20일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 새정부 경제성장전략 관련 당정협의에서 기념촬영을 마친 뒤 자리로 향하고 있다. ⓒ 남소연
김병기 더불어민주당 원내대표가 20일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 새정부 경제성장전략 관련 당정협의에서 발언하고 있다.
김병기 더불어민주당 원내대표가 20일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 새정부 경제성장전략 관련 당정협의에서 발언하고 있다.
구윤철 경제부총리 겸 기재부 장관이 20일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 새정부 경제성장전략 관련 당정협의에서 발언하고 있다.
